MENTANA – Arriva il commissario per il centro anziani

Martedì 2 novembre alle ore 9 è stato convocato il consiglio comunale a Mentana. Tra i punti all’ordine del giorno c’è la nomina del commissario per il centro anziani di via Giolitti.

Il suo arrivo dovrebbe sbloccare una situazione di stallo che si è venuta a creare un mese fa dopo le dimissioni del presidente Lina Tonnecchia. Da allora il circolo non ha più riaperto per le normali attività e gli anziani sono costretti a ritrovarsi sul muretto della piazza, senza servizi e nonostante il maltempo. Compito del commissario sarà dunque quello di garantire una riapertura adeguando alle normative anti Covid, oltre a predisporre le elezioni per il rinnovo del comitato di gestione.