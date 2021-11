Palombara, Nuovo look per il centro storico

Stop a nuove cubature, facciate dei palazzi con colori consoni, infissi in legno al posto dell’alluminio e vietate antenne e condizionatori in vista. Palombara Sabina ha adottato, a quasi quindici anni dall’avvio della procedura, un Piano di recupero per il centro storico. Il progetto, appena deliberato, ha ricevuto l’approvazione dell’intero consiglio comunale. “Attraverso questo strumento”, ha dichiarato il sindaco Alessandro Palombi, “si potrà finalmente dare concreta attuazione allo sviluppo e alla tutela di quel patrimonio inestimabile rappresentato dal nostro centro storico”. “Il piano ridarà slancio al nostro bellissimo centro storico e al suo castello”, ha aggiunto l’assessore all’urbanistica, Manolo Cipolla.