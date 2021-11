Montelibretti – Torna l’appuntamento “Sapori in Cammino”

L’evento “Sapori in cammino” si aprirà sabato 27 con due meeting dedicati al turismo lento e alla Via di Francesco, mentre nella serata si terrà un piccolo concerto Blues con degustazione di vini locali e regionali.

La domenica invece, torna a grande richiesta la camminata “Sulle orme di San Francesco”, una passeggiata sul tracciato montelibrettese che terminerà proprio a Parco della resistenza dove ad accogliere i camminatori ci saranno numerosi stand enogastronomici con possibilità di degustazione e acquisto. Durante la giornata si svolgeranno convegni sull’olio d’oliva e numerose iniziative anche per i più piccoli.