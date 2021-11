SANTA LUCIA – Domenica si inaugura l’area cani

Domenica 14 novembre verrà inaugurata l’Area Cani di Santa Lucia. Appuntamento alle ore 10,30 nel giardino che si trova in via Palombarese, angolo con via Venezia Tridentina.

“È stato un lavoro impegnativo durato un anno, da quando è partita la progettazione – spiega il consigliere comunale Micol Grasselli – Siamo felici oggi di poter accogliere le richieste dei cittadini che ci chiedevano a gran voce un’area dedicata ai loro amici a quattro zampe. Per contrastare possibili atti di vandalismo, abbiamo dato temporaneamente in affidamento l’area a un’associazione che si occuperà di aprire, chiudere e pulire”.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 10,30 taglio del nastro

Ore 10,40 interventi

Ore 11,00 socializzazione area cani

Ore 11,15 intervento del Delegato al randagismo introduzione regolamento aree dog park

Ore 11,40 presentazione organi di controllo Guardie Zoofile e Ispettori Ambientali

Ore 12,00 incontro con veterinari e addestratori cinofili

Ore 12,30 aperitivo per tutti anche per i nostri amici a 4 zampe