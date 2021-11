Manifestazioni No Vax, sabato di allerta da Roma a Milano

Sabato d’allerta per i cortei No vax e No Green pass in programma da Roma a Milano. Nella capitale, dove è stato stabilito l’off limtis a Piazza del Popolo, sono previste tre manifestazioni. Manifestare sarà possibile, ma con modalità – è lo scopo della direttiva firmata mercoledì dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese – che non danneggino ulteriormente le attività economiche e limitino le libertà degli altri cittadini. E in vista del primo sabato di proteste no Green pass con le nuove regole, Lamorgese ha rivolto l’invito a chi scenderà in piazza a far prevalere il “senso civico” ed evitare “pericolose forzature”.

A Milano, dove oggi è prevista la diciassettesima manifestazione no Green pass e un’iniziativa del guru no-vax Robert F. Kennedy Jr., figlio di Bob, la Confcommercio teme perdite fino a 4 milioni. Il prefetto, riporta l’Ansa, ha sposato la linea dura, vietando nei prefestivi e festivi e poi tutti i giorni dal 25 novembre e al 9 gennaio, l’area di Piazza Duomo e corso Vittorio Emanuele, dove saranno allestiti i mercati di Natale. Le eventuali manifestazioni non autorizzate dalla questura saranno consentite solo in forma statica, i manifestanti potranno quindi rimanere in piazza Fontana se decideranno di riunirsi lì. Nella Capitale sono previste per oggi tre manifestazioni, di cui una contro il Green pass al Circo Massimo, alla quale sono previste un migliaio di persone. Sarà vietato il centro storico e le piazze a ridosso dei palazzi delle istituzioni, ritenuti obiettivi sensibili.

Domenica scorsa alla manifestazione No Green pass organizzata nella piazza del Comune si sono radunati solo una ventina di manifestanti, per lo più vaccinati.

Condividi l'articolo: