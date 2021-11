A Castelnuovo di Porto “Novembre è donna”

È un calendario ricco di eventi, incontri e spettacoli quello del novembre di Castelnuovo di Porto. Nel mese dedicato alla campagna contro la violenza sulle donne, sono molte le attività per tenere alta l’attenzione e riflettere sul valore e sul ruolo delle donne nella società, nella storia, nelle tradizioni e nell’arte.

L’iniziativa “Novembre è Donna” ha in programma mostre, visite guidate, concerti, presentazione di libri ed esposizioni creative di opere: un viaggio che porta in luce il talento e la creatività femminile e che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso una esperienza artistica che terminerà proprio il 25 Novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.