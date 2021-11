Castel Madama, domani acqua sospesa e scuola chiusa in anticipo

Domani 15 novembre è prevista la sospensione dell’acqua a Castel Madama per dei lavori programmati all’impianto idrico da Acea Ato 2. Lavori che riguarderanno in particolare via della Libertà, dove ha sede il plesso scolastico Vulpiani che ospita la scuola materna e quella primaria. Per questo il sindaco Michele Nonni ha emesso una ordinanza della chiusura anticipata dell’istituto alle 12.30.

