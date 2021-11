ECCELLENZA – Nessuno doma più la Tivoli: Luiss battuta in rimonta da De Marco

Una super Tivoli fa nove su nove in campionato e batte anche la Luiss. I tiburtini vincono in rimonta trascinati da Andrea Di Marco, autore di una doppietta che ribalta l’iniziale gol di De Vincenzi. Vince anche l’Anzio, che rimane a cinque lunghezze di distanza secondo in classifica. Nove sono invece le distanze dalla Pro Calcio Tor Sapienza, terza in classifica nel girone B.

PRIMO TEMPO

La Tivoli crea occasioni, diverse volte si presenta nell’area di rigore della squadra allenata dall’ex calciatore della Lazio Guglielmo Stendardo, ma manca di precisione, non riuscendo a sbloccare la gara. Il risultato cambia a sfavore nel finale della prima frazione. Su un retropassaggio complicato, Vento in uscita liscia il pallone per il rinvio, lasciando il pallone a De Vincenzi, che a porta vuota non può fallire. Situazione simile pochi minuti dopo ma a parti invertite. Stavolta è Pera ad avere l’occasione, ma non riesce ad insaccare. Nella dinamica dell’azione Danieli, travolto dal portiere avversario, è costretto ad uscire dolorante e a lasciare il posto a Ferrari.

SECONDO TEMPO

Nella seconda frazione è tutta un’altra Tivoli. Sicuro più cinica, senza dubbio vogliosa di ribaltare la situazione. Passano pochi minuti e Carbone devia di mano un cross ravvicinato. L’arbitro è vicino e indica il dischetto dal quale De Marco è infallibile. Il portiere intuisce ma la conclusione è troppo angolata per non entrare. I padroni di casa pareggiano e da quel momento è tutta un’altra storia. La Luiss indietreggia, si rifugia nella sua metà campo e soffre. L’unica occasione la crea in contropiede con De Vincenzi, ma stavolta Vento si riscatta con una super parata. Passano cinque minuti e arriva il gol che completa la rimonta amarantoblu. Punizione dalla trequarti di Dominici, e incornata vincente di De Marco, che fa esplodere di gioia l’Olindo Galli, anche oggi in bella veste per l’occasione. Al 40esimo De Costanzo ha l’occasione per chiuderla, ma al momento della conclusione ravvicinata viene ostacolato regolarmente, secondo l’arbitro, da un difensore avversario. La Tivoli protesta ma il direttore di gara è irremovibile. Nel finale da segnalare l’espulsione di Maestrelli che lascia in dieci la Luiss.

TIVOLI CALCIO 1919 – LUISS 2-1 [ De Vincenzi, (2) De Marco ]

Domenica 14 novembre ore 11.00 Stadio Olindo Galli, Tivoli

Di Valerio De Benedetti