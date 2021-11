Black Friday, sciopero corrieri in appalto Amazon

Mentre i patiti dello shopping aspettano il Black Friday, con il 26 novembre che sarà in tutto il mondo la giornata dei maxi-sconti, le consegne di Amazon potrebbero essere a rischio.

Corrieri e dipendenti delle aziende associate ad Assoespressi che lavorano per conto del colosso dell’e-commerce, in totale 12mila lavoratori, fra driver e dipendenti delle aziende associate, hanno indetto proprio per quella data uno sciopero generale che potrebbe stoppare la distribuzione dei pacchi. Lo ha annunciato il segretario nazionale della Filt Cgil, Michele De Rose, durante la prima assemblea nazionale unitaria di quadri e delegati del settore delle consegne delle merci in appalto Amazon, spiegando che “l’assemblea, molto partecipata, ha dato pieno mandato a Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti a proclamare lo sciopero”.

Tra le motivazioni dell’agitazione “c’è la richiesta di abbassare carichi e ritmi di lavoro, divenuti insostenibili, e di ridurre l’orario di lavoro settimanale dei driver”, ha dichiarato il dirigente della Filt. L’azienda ha replicato con una nota: “Lavoriamo a stretto contatto con i fornitori di servizi per definire insieme degli obiettivi realistici che non mettano pressione su di loro o sugli autisti”.