Tragico incidente stradale, perdono la vita marito e moglie di Villa Adriana

Hanno perso la vita in un tragico incidente stradale, due anziani coniugi residenti a Villa Adiana. Si tratta di Giuseppe Bernardini di 85 anni e la moglie Rita Cerato di 74.

L’impatto fatale è avvenuto in Abruzzo. Stando a una prima ricostruzione erano a bordo di una Mercedes grigia e usciti da poco dal casello autostradale della A24 Magliano de’ Marsi, quando per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati con una betoniera. L’impatto è stato violentissimo. L’uomo è morto sul colpo, la moglie poco più tardi nell’ospedale di Avezzano.