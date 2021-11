Pallavolo, Serie C – Ics Santa Lucia vittoria e primato: battuto lo Spes Mentana nel derby

di Valerio De Benedetti

Sei partite e sei vittorie, tutte con un risultato univoco. L’Ics Volley Santa Lucia vince anche il derby valido per il primato contro la Danima Spes Mentana per 3-0 (23-25 – 17-25 – 20-25). Nemmeno le mentanesi quindi, unica formazione fino a ieri imbattuta nel girone C di Serie C femminile insieme proprio alle ragazze di Fonte Nuova, riescono a strappare set o punti all’Ics. Al Pala Spes va in scena una gara a senso unico, almeno nel risultato. Vittoria e vetta solitaria, con la D’anima Spes Mentana che ora insegue a tre punti di distanza. La stagione è lunga, ma le ragazze di Martina Amatucci hanno già messo in chiaro le cose per questa annata sportiva.