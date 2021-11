Olivieri: la sede provvisoria di Villa Adriana costerà 3 milioni di euro

Mentre gli alunni del professionale Olivieri stanno per tornare in classe, seppur di pomeriggio ed ospiti di altri istituti, il lavoro della Città Metropolitana per la scuola provvisoria non si sarebbe fermato. In assenza di informazioni dirette dalla Città Metropolitana, ora guidata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, gli ultimi aggiornamenti arrivano dalla Regione.

Un gruppo di genitori, alunni e docenti, si sono rivolti al presidente del consiglio regionale, Marco Vincenzi. “Dopo una prima riunione in Consiglio regionale – spiega Vincenzi – ho incontrato nuovamente la delegazione di studenti e genitori dell’IPIAS Orazio Olivieri di Tivoli. Un dibattito importante, quello di oggi a Tivoli, per il futuro circa 700 alunni che dall’inizio della scuola ad oggi, sono stati costretti a seguire le lezioni in Dad”.

LA SCUOLA PROVVISORIA

“La Città Metropolitana – prosegue il presidente del consiglio regionale, ed ex sindaco di Tivoli – ha individuato, d’intesa con il comune di Tivoli, un’area di 10mila mq su cui intende realizzare un’impiantistica da 3 milioni di euro, con moduli per 50 aule che comprenderanno i laboratori e la palestra. La struttura scolastica progettata sarà permanente. Sono previsti poi 8 milioni di finanziamento per mettere in sicurezza la sede attuale e il recupero di un’area attualmente inutilizzata entro il 2026. L’ apertura della scuola a Villa Adriana è prevista per aprile. Sarà necessario anche un miglioramento della via Tiburtina e della viabilità per permettere agli studenti di raggiungere la struttura”.