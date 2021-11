Pisoniano, Per la festa dell’albero alunni e carabinieri piantano un cerro a scuola

Bambini e carabinieri forestali uniti dall’amore per la natura. Per la giornata dell’albero lunedì 21 novembre dieci classi della primaria e sei della media nell’istituto comprensivo Sassa di Pisoniano a conclusione del progetto “Un albero per il futuro”, hanno piantato un cerro nel giardino della scuola, frequentata dagli alunni di tutto il comprensorio. Docente di eccezione e promotori dell’attività i militari della stazione carabinieri di Ciciliano, che guidati dal maresciallo Pier Francesco Donzelli, hanno coinvolto, in attività didattiche e pratiche, i duecento alunni del plesso provenienti anche dai comuni di Cerreto, Ciciliano, Sambuci e Gerano. I militari, in collaborazione con gli insegnanti, al mattino hanno infatti affrontato nella scuola il tema delle radici storico culturali della Festa dell’Albero, dell’Albero di Falcone e del Bosco diffuso contenute nel progetto “Un albero per il futuro”, fino a toccare i temi del clima e dei disastri ambientali prendendo spunto dall’attualità. A conclusione gli studenti si sono ritrovati nel giardino della scuola per mettere a dimora una pianta di cerro lasciando l’onore ai più piccoli di concludere l’operazione.

Condividi l'articolo: