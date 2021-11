Le ballerine di Palombara trionfano alle regionali di Latin style

Giovanissime e appassionate. Sono tornate a Palombara Sabina cariche di medaglie domenica 21 novembre le ballerine della Asd World Sabina Dance, che, allenate dalla ventiseienne Ilaria Guidi, hanno partecipato alle finali regionali di Velletri di “Danze coreografiche latin style” Un trionfo in particolare per Giada De Santis, 12 anni, che si è aggiudicata il podio regionale di samba rumba e jve e di l’argento nel cha cha cha. L’anno scorso era stata riconosciuta a Rimini prima nazionale di jive. Desy Serafini, 13 anni, invece, si è distinta nel paso doble, primo titolo regionale anche per lei.

Ottimi risultati e medaglie a anche per Cristine Toppi, 13 anni, vice campionessa regionale di samba e jive; per Cristina Salvatori, 11 anni, argento in rumba e jive e bronzo nel cha cha cha; per Giorgia Perna 14 anni, Annalisa Annessi, 10 anni e Sofia Petricca, 13. Virginia Iacopita, 43 anni, invece, si è aggiudicata il titolo di vice campionessa regionale nella samba. “Sono orgogliosa”, ha detto l’allenatrice, “Mi piace marchiare a fuoco la passione della danza nel loro cuore”.