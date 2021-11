Città del Nord est, dal pomeriggio allerta meteo arancione

Allerta meteo arancione da oggi pomeriggio e per le prossime 12 ore. Ad annunciarlo il bollettino della Protezione Civile Regione Lazio. Sono previste forti precipitazioni accompagnate da raffiche di vento. E’ già attivo il COC (Centro Operativo Comunale), al fine di garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare eventuali emergenze, come anche la Nvg Nucleo Volontari Guidonia Protezione Civile è operativa per fronteggiare l’emergenza.

Si invita la cittadinanza alla prudenza ed a collaborare per non incrementare il rischio, evitando di restare in locali interrati e seminterrati nelle aree che generalmente vengono allagate, facendo attenzione a non parcheggiare in modo da ostruire caditoie e tombini, cercando di proteggere piani terra e garage che possono venire allagati ed evitando di percorrere strade allagate.

Più in generale, si raccomanda di cercare di limitare gli spostamenti e di prendere tutte le precauzioni necessarie a salvaguardia delle persone, degli animali e delle cose.

