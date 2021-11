Ice Park, A Tivoli si torna a pattinare sul ghiaccio

Roma e provincia tornano a pattinare su ghiaccio. Un momento atteso dai tanti appassionati che negli anni hanno imparato a frequentare sempre più assiduamente gli Ice Park allestiti nella Capitale ed in alcune località della provincia. Certa l’apertura di quattro location, e come da tradizione in tutti gli Ice Park l’attività sportiva sarà accompagnata da eventi per grandi e piccini con musica dal vivo, presenza in pista di personaggi dei fumetti che pattineranno al fianco dei più piccoli con i quali sarà possibile scattare selfie e foto di gruppo. Mille sorprese per i giorni del 25 e 26 dicembre con in pista Babbo Natale che regalerà dolci e sorrisi a tutti pattinatori.

Sabato 4 dicembre verranno inaugurate gli Ice Park di Euroma2, nell’area adiacente al Centro Commerciale dell’Eur e Ladispoli, nella centralissima Piazza Rossellini, di Tivoli in piazza Garibaldi e Tivoli Terme in Piazza Bartolomeo della Queva.

Per il tradizionale taglio del nastro saranno, come ogni anno, allestiti spettacoli di pattinaggio alla presenza di grandi campioni della disciplina. La star più attesa sarà Chiara Censori, pluri campionessa mondiale di pattinaggio artistico, che per tutto il periodo di apertura degli Ice Park sarà protagonista di coinvolgenti show in cui darà saggio delle sue grandi capacità.

Le piste saranno aperte tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00.

Il commento di Andrea De Angelis responsabile degli Ice Park

“Siamo felici -ha dichiarato Andrea De Angelis responsabile degli Ice Park- che quest’anno si possa ritornare ad allestire le piste di pattinaggio che negli anni si sono riempite, ogni stagione di più, di praticanti. Stiamo lavorando per realizzarne diverse su tutto il territorio di Roma e provincia. Nell’anno di stop per la pandemia siamo stati tempestati di richieste da parte dei tanti pattinatori che aspettavano con trepidazione la riapertura. Sarà un inverno gioioso da trascorrere sulle piste degli Ice Park. Stiamo preparando tante sorprese per rendere elettrizzante e divertente l’attività sul ghiaccio. Ci aspettiamo una grande affluenza che ripagherà i tanti sforzi che abbiamo fatto in questi mesi per organizzare al meglio in un periodo così difficile”