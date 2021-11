Tivoli, In Consiglio comunale la mozione sul ripristino viabilità a Quintiliolo

Il presidente del Consiglio comunale Emanuele Di Lauro ha convocato la riunione dell’assemblea consiliare in seduta straordinaria per lunedì 29 novembre alle 9,30.

Sarà discusso, in seconda convocazione, il seguente argomento all’ordine del giorno:

– mozione su: “Gestione impianto sportivo Ripoli”.

In prima convocazione saranno discussi, invece, i seguenti argomenti:

– variazione al bilancio di previsione 2021-2023;

– realizzazione di un parcheggio pubblico a raso e punto di aggregazione urbana in località Campolimpido nel Comune di Tivoli – I e II stralcio”. Approvazione progetto definitivo. Approvazione vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione pubblica utilità;

– mozione su: “Ripristino viabilità di via Maria SS. di Quintiliolo”;

– mozione su: “Intitolazione strada al professore Delfo Galileo Faroni”;

– mozione su: “Interventi di riqualificazione degli immobili di proprietà del Comune di Tivoli destinati a edilizia residenziale pubblica (Erp)”;

– mozione su: “Comune di Tivoli. Smottamento via Maria SS. di Quintiliolo. Richiesta di intervento da parte della Regione Lazio e di partecipazione al tavolo tecnico-politico tra Comune di Tivoli e Città metropolitana di Roma Capitale”.

Il Consiglio comunale si terrà in presenza e a porte chiuse come misura di sicurezza anti contagio da Sars-Cov-2. I lavori potranno essere seguiti sul canale Youtube del Comune di Tivoli.