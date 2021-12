Da Fiano Romano a Fonte Nuova: cosa fare nel Nord-Est romano prima di Natale

Per il primo weekend di dicembre, la zona del Nord-Est romano organizza vari eventi a cui partecipare: dalle sagre, alle mostre, fino alle rappresentazioni teatrali, ecco cosa fare.

FIANO ROMANO

L’Associazione d’arte e cultura “Artisti Uniti” organizza sabato 4 dicembre, presso il Castello Ducale Orsini e con il patrocinato del comune di Fiano Romano, “Arte e Vita”, mostra di arti visive e poesia.

L’evento vede la partecipazione di Pina Cavallaro con “I colori della vita”, Giorgia Pedalà con “Il silenzio come luogo d’incontro”, Silvana di Lorenzo con “Holding Space” e Adele Franchi con “Go with the flow”.

RIONE PATERNO

Mercatini di Natale a Rione Paterno sabato 4 e domenica 5 dicembre, con stand di oggettistica artigianale e animazione per bambini con Mago Mario e Babbo Natale.

FORMELLO

Festa natalizia a Formello, presso Casal dei Pini “Le Rughe” sabato 4 e domenica 5 dicembre, con mercatini, manifestazione cinofila e molto altro ancora.

FONTE NUOVA

7^ festa della polenta e 25^ sagra dell’olio e del vino novello in piazza Varisco a Fonte Nuova con mercatini, giostre e spettacoli dal vivo. L’evento avrà luogo da venerdì 3 a domenica 5 dicembre: il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 23.00 con cena inclusa, mentre sabato e domenica sarà compreso anche il pranzo.

CAPRANICA PRENESTINA

40^ edizione della sagra della mosciarella a Capranica Prenestina domenica 5 dicembre. All’evento saranno inoltre presenti chioschi con prodotti artigianali e formaggi locali, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

FONTE NUOVA

L’istituto paritario “San Giuseppe” di Fonte Nuova metterà in scena, presso il proprio teatro, l’opera teatrale “Chiacchiere, corna e cucina” per la regia di Alba di Costanzo.

Lo spettacolo avrà luogo domenica 12 dicembre alle ore 17.00, in pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Francesca M. Lorenzini