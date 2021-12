Regione Lazio, pioggia di finanziamenti per il Natale nei Comuni

Pioggia di finanziamenti dalla Pisana per rallegrare il Natale nei paesi del Lazio. Contributi economici in arrivo anche per molti centri della Città del Nord est. Il premio più consistente a Tivoli con 4.950 per la manifestazione “Fare Natale, spazio ludico ricreativo per decorare”. A seguire Guidonia Montecelio con “Natale a Montecelio” 4.500 euro. Per Mentana, Marcellina, Capena e Castel Madama previsto un contributo di 3.000 euro. Per il “Castello di Babbo Natale” Palombara Sabina otterrà 2.700. Concludono una lista decine di piccoli Comuni – tra cui Sant’Angelo Romano e Nazzano, che organizzerà il Presepe vivente, e buona parte dei borghi della Valle dell’Aniene – con un sostegno di 2.000 euro.

“Siamo contenti della ampia adesione che ha avuto questo bando. Un contributo fondamentale, da parte dell’ufficio di presidenza, per dare la possibilità ai nostri territori di realizzare tante iniziative nel periodo natalizio”, ha commentato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi.

