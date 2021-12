GUIDONIA – Avis, raccolta sangue ai Mercati Generali

Lunedì 13 dicembre si terrà una raccolta sangue straordinaria dell’Avis Comunale di Guidonia Montecelio, che chiama a raccolta tutti i donatori del comune presso il Centro Agroalimentare Romano di Setteville.

La donazione sangue si terrà in via della Tenuta del Cavaliere 1 dalle ore 7.30 alle 11.30 soltanto con la prenotazione al numero 338 7647799.

Viene raccomandato a tutti i volontari di non assumere latte e derivati ma di limitarsi ad un caffe, un thè od un succo di frutta e abbinarlo a due fette biscottate.

L’Avis di Guidonia, costituita il 20 giugno 2020, è presieduta dal medico di Villanova Stefano Malagnino, il suo vice è Eduardo Orrei, imprenditore di Gerano, segretaria Ramona Saperdi, scrittrice di Castel Chiodato di Mentana, tesoriere Sirio Veroli, libero professionista di Tivoli, i Consiglieri sono il Generale in congedo Carmine Trezza di Colle Fiorito, Alessandro Rastrelli, operaio di Villalba, e Oscar Orrei, imprenditore di Villanova.

La nuova associazione nasce da una collaborazione condivisa con Avis Tivoli.

Condividi l'articolo: