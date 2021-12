Fiano Romano – Covid, nuove disposizioni in vista del Natale

In queste ore è appena terminato l’incontro tra il sindaco di Fiano Romano, Davide Santonastaso, e le forze dell’ordine del territorio (Polizia Locale e Carabinieri). Il tema del confronto

nuove disposizioni varate dal Governo al fine di contenere la diffusione del Sars-cov-2. ha riguardato le

dichiara il sindaco Santonastaso.

Intanto, nei prossimi giorni entrerà in vigore la nuova ordinanza valida dall’8 dicembre al 6 gennaio per tutte le manifestazioni natalizie, anche quelle all’aperto, che prevedono: l’obbligo di mascherina per tutti, l’obbligo di mascherina e Green Pass per gli esercenti e per gli organizzatori di tali manifestazioni.

– conclude.

“Ci siamo coordinati sui controlli da fare nel nostro comune per gli esercizi commerciali e le attività in genere, i quali verranno rafforzati in previsione delle festività natalizie”,“È chiaro che tutti noi vorremmo passare le festività insieme ai nostri cari con la maggiore serenità possibile, ma è altrettanto evidente che la situazione ci costringe a tenere la massima attenzione.”