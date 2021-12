Locatelli: “Possibile la quarta dose”

“Una quarta dose del vaccino contro il Covid è una possibilità concreta”. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, intervenuto ieri al ‘Live in Courmayeur’ organizzato da Sky Tg24.

“La dose booster è già stata somministrata a 7 milioni di persone. E solo nella giornata di ieri abbiamo avuto 430mila vaccinazioni, di cui 30mila prime dosi”, ha aggiunto. Il “messaggio è chiaro”, ha proseguito: “E’ continuare con la terza dose e cominciare subito con il ciclo vaccinale primario”, perché “ci sono ancora 1 milione e 300mila persone che non hanno la prima dose”. Sul fronte Omicron gli infettati in Italia restano 7.

