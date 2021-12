La discarica per Roma a Magliano? Oggi protesta in piazza

“Mo basta, decidiamo noi. Abbiamo a cuore il nostro territorio”. Scatterà oggi pomeriggio la mobilitazione dei cittadini e delle associazioni e dei sindaci della Valle del Tevere per chiedere nuovamente la chiusura della discarica, già presente, in località Monte della Grandine e per contrastare l’ipotesi di allargamento del sito per ricevere la spazzatura della capitale. Al centro della protesta promossa dall’Associazione Ecologica Monti Sabatini è la discarica di Magliano di proprietà di Idea 4 srl, società partecipata da Acea, che nei giorni scorsi ha ricevuto il sì dell’Area rifiuti della Regione Lazio per l’ampliamento e trasformazione del sito. Il primo via libera alla creazione della nuova discarica, nonostante le perplessità già espresse dalla Città Metropolitana e la complessa vicenda di sentenze e ricorsi al Tar sulle autorizzazioni rilasciate in passato, ha dunque riacceso la protesta. Così, nel primo pomeriggio di oggi, sabato 4 dicembre, residenti, amministratori locali, comitati e associazioni manifesteranno nel comune, tra Flaminia e la Campagnanese, allarmati dalla decisione della Regione. Molte le adesioni alla protesta dell’Associazione Ecologica Monti Sabatini: dalle varie forze politiche, alle sezioni Anpi di Riano e Fiano fino al Comitato bacino Valle Treja.

