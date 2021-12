L’Oms dice no all’uso del plasma dei guariti per curare il Covid

Netto no dell’Oms al plasma dei guariti da Covid. L’Organizzazione mondiale della sanità esprime “una forte raccomandazione contro l’uso del plasma convalescente in pazienti con malattia grave e una raccomandazione contro il suo impiego in pazienti con malattia grave e critica, tranne che nell’ambito di un trial randomizzato controllato”. L’indicazione, pubblicata su ‘The Bmj’ e riportata dall’agenzia Adnkronos, arriva dal gruppo di esperti internazionali incaricato di stilare le linee guida dell’agenzia ginevrina.

“Nonostante le promesse iniziali – osservano – le evidenze attuali mostrano che il plasma convalescente non produce alcun miglioramento della sopravvivenza” dei malati Covid, “né di altri parametri importanti”. In particolare, “non riduce la necessità di ventilazione meccanica”. A fronte di ciò, questo trattamento “è costoso e richiede tempo per essere somministrato”.

Le raccomandazioni si basano sui risultati di 16 studi che hanno coinvolto 16.236 pazienti con infezione Covid-19 non grave, grave e critica, spiega l’oma.

