A Tivoli il libro come salvezza

In uno degli edifici più noti dell’antica Tibur: l’Antico Palazzo del Seminario, è in programma la lezione di inizio corso del Professore Marco Testi. All’iniziativa interverranno anche esperti di vari settori della cultura e della scienza. “La cura.

Il libro come salvezza della solitudine e della paura” è l’ultima realizzazione del docente, critico letterario e storico. L’evento è in programma per giovedì nove dicembre, ore 17.30 in via del Seminario. L’iniziativa è organizzata dalla Liberà Università Igino Giordani.

FGI