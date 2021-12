Covid, vaccini per i bimbi, al via le prenotazioni

Il giorno delle vaccinazioni anti Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni si avvicina. Le prenotazioni sul portale Salute Lazio aprono il 13 dicembre alle ore 16, le somministrazioni il 16. I più piccoli avranno a disposizione 53 hub a loro dedicati in tutta la regione. Si tratta di presidi Asl, ospedali, ambulatori che si trasformeranno in spazi colorati per mettere i bimbi a loro agio e far sì che il momento dell’iniezione sia più lieve.

La prenotazione funzionerà come quella per gli adulti: sarà sufficiente inserire i dati della tessera sanitaria sulla piattaforma Salute Lazio nella sezione “Prenota vaccino”. All’interno delle strutture messe a punto dalle Asl saranno presenti pediatri e infermieri. Per ora non sarà però possibile prenotare il vaccino presso lo studio del pediatra di famiglia, come accade per gli adolescenti che hanno compiuto 12 anni.