Il colore dell’anno targato 2022? Si chiama “Very Peri”

Il colore dell’anno 2022 è una tonalità di blu pervinca con un sottotono viola-rosso, cioè “Very Peri”: così lo ha decretato Pantone, la società americana che detta legge in fatto di sfumature di ogni tipo. Perché questa scelta? Dicono gli esperti (impegnati mesi e mesi per stabilire la nuance più adatta all’anno in arrivo) che si tratta di un colore gioioso e trasversale, in grado di dare una sferzata di creatività a chi semplicemente decide di osare, nel look di unghie ma pure di capelli e abbigliamento, senza tralasciare l’arredo di casa. Insomma, un omaggio alla fantasia. Il Very Peri è una novità, non esisteva nulla del genere nella gamma vastissima di Pantone, ed è stato creato per mettere insieme la dinamicità del blu pervinca con l’eccitazione del rosso e la vivacità del viola. Ed è nuovo perché riflette l’innovazione e la trasformazione globale in atto. Una ispirazione? Magari quella suggerita da Lady Gaga in una delle sue apparizioni per presentare il film che la vede protagonista, “House of Gucci”.

