Il sei volte Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e provincia tra la candidatura in Comune, l’affetto per la sua figlioccia Giulia Turturo, e la rivalità con Vittorio Messa. All’età di 74 anni Adalberto Bertucci nella prossima primavera si candiderà consigliere comunale di Fdi in ticket con la 26enne Turturo figlia del compianto imprenditore Giuseppe, suo amico fraterno. Pubblico e privato di un uomo senza peli sulla lingua.

