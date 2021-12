Viaggio nell’abisso con il re del thriller

E’ in fase di montaggio “Io sono l’abisso” una delle ultime opere dello scrittore Donato Carrisi, autore anche de “Il suggeritore” e “La ragazza nella nebbia”. Lo scrittore, ricordiamo, ha recentemente pubblicato il suo ultimo libro “La casa dei ricordi”.

Trama

Io sono l’abisso, il film diretto da Donato Carrisi, è ambientato in un paesino di provincia, dove si consuma ogni giorno una violenza contro le donne. I protagonisti della storia sono l’Uomo che pulisce (un netturbino) la Cacciatrice coscia che in giro c’è qualcuno che sta uccidendo donne con un particolare comune per tutte loro: i capelli biondi. La verità di questa storia è in un abisso dove qualcosa di profondamente perverso nasconde spaventosi segreti.

“Io sono l’abisso” arriverà sul maxischermo con Vision Distribution, probabilmente in primavera

FGI