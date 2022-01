CALCIO – L’Asd Vicovaro si aggiudica due impianti sportivi comunali

er i prossimi cinque anni, a chiusura della procedura pubblica avviata lo scorso autunno, all’ASD Vicovaro, unico soggetto ad aver risposto all’avviso, la responsabilità di occuparsi direttamente degli impianti, del loro funzionamento, ma anche l’opportunità di investire, in autonomia o in collaborazione con altri, a cominciare dal Comune, in un nuovo ulteriore sviluppo delle strutture e della pratica sportiva.

Sulle spalle dell’Associazione le spese per le utenze, la pulizia, la manutenzione, ma anche l’occasione di valorizzare l’area degli impianti sportivi e trasformarla in uno strumento di crescita ed occupazione per Vicovaro e per l’intero territorio della Valle dell’Aniene. P er i prossimi cinque anni, all’ASD Vicovaro il compito di garantire, in modo inclusivo e aperto, rispettoso delle leggi, del contratto e del Regolamento, l’uso degli impianti e il successo di una operazione difficile ma possibile.

Ieri pomeriggio, martedì 25 gennaio, è stato sottoscritto il contratto per la gestione degli impianti sportivi “Tancredi Berenghi” e “Carlo Santini – Massimo Ottavi”. P