ECCELLENZA – Rinviati i rinvii: salta ancora la gara del Sant’Angelo Romano

Rinviati i rinvii. Non si tratta soltanto di un gioco di parole, bensì di quanto accaduto in Eccellenza. Proseguono infatti per le società laziali le problematiche legate ai contagi da Covid-19. Rispetto al programma originario sono stati infatti rinviate, nuovamente, due partite in Eccellenza e due in Promozione. Per quanto riguarda il Nord-Est, in particolare, non si disputerà la sfida del girone B fra Sant’Angelo Romano e Vigor Perconti.

