Fiano Romano – Si apre il bando per i volontari della Protezione Civile

Si apre il bando per la selezione di volontari da inserire nel gruppo comunale di Protezione Civile del Comune di Fiano Romano, costituito il 20 gennaio 2020.

I REQUISITI

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, residenti nel Comune di Fiano Romano,

che al 26 gennaio 2022 abbiano compiuto 18 anni e non abbiano superato i 65 (salvo specifiche proroghe concesse dal Sindaco per lo svolgimento di diverse attività consentite dal livello di idoneità fisica posseduta).

Anche chi ha superato i 16 anni potrà partecipare, previa assunzione di responsabilità da parte di chi esercita la sua potestà genitoriale, ma può essere impiegato solo per attività di formazione teorica, in manifestazioni dimostrative oppure nell’ambito del supporto amministrativo, e comunque

mai in attività di emergenza.

Gli aspiranti volontari della Protezione Civile devono godere dei diritti civili e politici, non devono aver riportato condanne penali, nè essere destinatari di misure di sicurezza o misure di prevenzione; non devono essere stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o da

Organizzazioni di volontariato, né destituito dai pubblici uffici; ovviamente, devono essere fisicamente idonei allo svolgimento delle attività. Se nel corso del servizio venissero a mancare uno o più requisiti, si può essere esclusi d’ufficio dal Gruppo Comunale di volontari. Si può fare ricorso contro l’esclusione presso il Sindaco, entro 30 giorni dalla data della sua comunicazione.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Chi vuole diventare Volontario deve presentare domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice e indirizzata al Sindaco del Comune di Fiano Romano,

secondo lo schema allegato al bando, che è disponibile anche gli Uffici del Comune.

La domanda può essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Fiano Romano, in piazza Matteotti n. 2 – 00065 Fiano Romano (Rm), esplicitando la dicitura obbligatoria “Non aprire – contiene Domanda di partecipazione Selezione per Volontari da inserire nel Gruppo Comunale di Protezione Civile”, oltre al cognome e al nome del mittente.

Oppure si può consegnare a mano la domanda, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Fiano Romano, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00, martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle 17:30.

Solo chi ha la P.E.C. può spedire la domanda all’indirizzo protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it, indicando nell’ggetto “Domanda di partecipazione Selezione per

Volontari da inserire nel Gruppo Comunale di Protezione Civile”, ed allegando un unico file in PDF la domanda e tutti i suoi allegati.

Le domande si possono presentare entro le 24,00 di domenica 27 marzo.



GLI ALLEGATI

Vanno allegati alla domanda la fotocopia di un documento valido d’identità personale, il certificato medico di idoneità fisica al servizio, rilasciato dal Medico di base o dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale, un CV del candidato e una breve descrizione delle motivazioni e delle attitudini allo svolgimento del servizio di volontariato.