Tivoli – A passeggio senza Green pass, altre multe

Sono diventati ormai quotidiani i controlli per la prevenzione anti Covid dei carabinieri della compagnia di Tivoli, così come disposto da Prefettura e comando provinciale dell’Arma. Dall’inizio dell’anno sono state multate oltre duecento persone. Ieri le ultime sanzioni sempre nei pressi dei capolinea dei bus o presso locali e passeggiate. Controllate, tra Tivoli Guidonia e Settecamini, 134 persone. Sei sono state sanzionate per il mancato utilizzo della prevista mascherina FFP2 e 9 per il mancato possesso del Green Pass. La sanzione è di 400 euro, pagata in forma ridotta 240.

