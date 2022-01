Alle ragazze piacciono rossi o biondi… i capelli

Non è proprio una novità, diciamocela tutta, circa le tendenze colore dei capelli per i prossimi mesi di questo 2022. Si confermano, alla grande, i rossi e i biondi, con tutte le loro sfumature, rosso rame o Tiziano, ad esempio, ma anche biondo platino o grano… Attenzione però: sembra che per essere davvero glam bisognerà dirigersi verso il rosso nei mesi invernali, verso il biondo con l’arrivo dell’estate! Dunque, occhio al vostro look, a seconda delle stagioni.

