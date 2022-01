Situazione del Covid oggi 31 gennaio

In base a quanto fa sapere l’assessorato alla Salute della Regione Lazio, su un totale di 58.136 tamponi, si registrano 6.615 nuovi casi positivi, 29 i decessi, 2.145 i ricoverati, 206 le terapie intensive e 11.631 i guariti.

Nelle ultime 24 ore, nella Asl Roma 5 ci sono stati 615 nuovi casi e 4 decessi; nella Asl Roma 4: si sono registrati 331 nuovi casi e 1 decesso.

Importante: in collaborazione con l’Acoi (associazione chirurghi ospedalieri), si sta cercando di recuperare gli interventi chirurgici. Nel 2021 sono stati complessivamente 210mila, 9mila in più rispetto al 2020 ma 20mila in meno rispetto al 2019. L’obiettivo nel 2022 è di tornare ai livelli della pre-pandemia.