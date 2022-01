Perché giura il Presidente se ha già giurato?

Una persona che giura fedeltà perché dovrebbe giurare di nuovo? Solo se avesse violato il giuramento si fosse redento e volesse rinnovare il suo impegno un’altra volta avrebbe senso il nuovo giuramento. Ma il presidente Sergio Mattarella non ha violato alcun precedente giuramento. Quello effettuato sette anni fa sulla Costituzione, come vuole la Costituzione, dovrebbe essere necessario per confermare l’impegno della persona ai dettami voluti dai costituenti nel 1946.

Evidentemente interpretando il nuovo mandato alla presidenza della repubblica come atto sostanziale che travalica la persona, si intende l’organo costituzionale rappresentato dalla massima carica dello Stato, come la vera figura sostanziale. Secondo questa interpretazione, quindi, non sarebbero le persone, il loro intelletto, la loro abnegazione e fedeltà alle leggi, il perno sostanziale della nostra repubblica, bensì l’esistenza di ordinamenti, che però sono stati inventati da persone concrete.

Il dettaglio su cui il lettore sorriderà evidenzia una stortura che origina innaturalità nel funzionamento della nostra repubblica. La stessa innaturalità per cui su sessanta milioni di italiani non si poteva far altro che eleggere nuovamente la persona Sergio Mattarella. Spiegato ad un extra-terrestre una realtà di questo tipo può essere giustificabile solo col fatto di avere poteri taumaturgici. Ma così non è. La persona Sergio Mattarella è come ogni comune mortale e a più voci aveva detto di non considerare prorogabile il suo mandato. Si era fatto fotografare nel suo ritorno in Sicilia o mentre i suoi collaboratori facevano gli scatoloni. Un modo che dava esibizione di un convincimento che era sofficiente fosse espresso con una nota in un momento ad hoc: quando era chiaro che Parlamento e Senato non trovavano una quadra. E invece questa possibilità disperata è rimasta sotto traccia dall’inizio di questa consultazione. E verrebbe da sospettare che in effetti questa soluzione fosse presente dall’inizio e in cinque giorni di votazioni si fosse fatta solo sceneggiata per dimostrare che altra soluzione non poteva esserci.

Quindi anche il nuovo giuramento fa parte della stessa sceneggiata.