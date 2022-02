TIVOLI – Tribunale, avvocato no-vax denunciato

Si è presentato all’ingresso mostrando un green pass valido, ma quando i vigilantes gli hanno richiesto anche il tesserino dell’Ordine professionale ha cominciato a balbettare.

Soltanto dopo due ore di tira e molla, ha ammesso di non essere vaccinato.

E’ accaduto stamane, venerdì 4 febbraio, all’ingresso del Tribunale di Tivoli dove dal 14 gennaio – come in tutti i Palazzi di Giustizia d’Italia – è scattato l’obbligo di Green pass base per gli avvocati, i consulenti, i periti e altri ausiliari dei magistrati estranei all’amministrazione della Giustizia.

Il protagonista del fatto di oggi è un avvocato di 52 anni del Foro di Roma in trasferta a Tivoli per difendere un imputato, ma che ora dovrà incaricare un collega per difendersi.

Il professionista è stato infatti denunciato dalla Polizia Locale per sostituzione di persona.

Secondo una prima ricostruzione, l’avvocato è arrivato al Palazzo di Giustizia di viale Arnaldi verso le 9 del mattino e alle guardie giurate della “Puma Security” ha mostrato il green pass intestato ad un uomo di 54 anni, anche lui successivamente risultato svolgere la professione di avvocato.

Un dettaglio non trascurabile che non è sfuggito ai vigilantes all’ingresso quando il 52enne ha esibito il tesserino di Avvocato: non solo le date di nascita erano diverse, anche le generalità lo erano.

A quel punto, le guardie giurate hanno richiesto al professionista la carta d’identità invitandolo a mostrare il certificato vaccinale per poter accedere in Tribunale e presenziare all’udienza.

Pare che il legale abbia preso tempo, sostenendo di dover fare una telefonata. Una telefonata durata due ore, considerato che si è ripresentato in Tribunale dopo le 11 per riprendere il tesserino e la carta d’identità.

Soltanto allora l’avvocato ha ammesso di essere un no-vax. La Polizia Muicipale, che lo ha deferito alla procura di Tivoli, ha anche proceduto al sequestro del telefonino sul quale aveva mostrato il Green pass non suo.

