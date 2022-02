Teatro – A Montecelio riparte la stagione del Chisciotte

Parte oggi la stagione teatrale al Chisciotte di Montecelio e il titolo sarà “Esodo”. Primo spettacolo stasera, 4 febbraio, alle 20.55 con Malagrazia (Phoebe Zeitgeist), una “non storia” in cui il demonio, per due superstiti di una umanità estinta, è la solitudine.

Tra i prossimi appuntamenti lo spettacolo delle Guarattelle (17 febbraio), centenaria tradizione napoletana dei burattini, sarà rivolto ai bambini “usurpati del loro mondo dalla pandemia”. A marzo “La Neve del Vesuvio” di Raffaele La Capria; il 16 aprile “Diatriba”, storia di un amore sgretolato raccontato dalla voce e dal corpo; il 15 maggio il concerto mistico “Amor morto”, di e con Silvia Paesello e Ares Tavolazzi, dedicato a Carmelo Bene.

La direzione artistica del teatro è affidata a Mario Eleno, 37 anni, (all’anagrafe Fedeli) e al fratello Daniele, 27, nel 2019 candidato per l’Oscar del Teatro, che conduce laboratori e workshop per la Fondazione Feltrinelli. Allevati sin da piccoli a “pane e ribalta” tra la compagnia teatrale del papà e la scuola di danza della mamma, da Montecelio sono partiti – adesso orgoglio del luogo – per studiare e sperimentare. Ora sono tornati a casa con un’idea finanziata da Laziocrea.