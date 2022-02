Pnrr, sul piatto della Regione investimenti per 15 miliardi

“Nel Lazio abbiamo speso tutte e bene le risorse della vecchia programmazione europea. Ora siamo pronti ad affrontare le sfide del Pnrr e della nuova programmazione: oltre 15 miliardi di euro di investimenti, che però dovranno avere un’anima, che significa portare giustizia sociale”. Lo ha annunciato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell’incontro che si è svolto oggi “Pnrr e Fondi Europei e nazionali. Il Lazio parte. 15,2 miliardi di investimenti. Per far bene, per tutti”.

ZINGARETTI: DOPO IL RISANAMENTO, IL RILANCIO

“Si apre una fase molto importante perché chiudiamo la stagione del risanamento del Lazio e apriamo quella della rinascita, che già aveva dato dei segnali, ma che ora”, ha specificato il Governatore, “deve portarci ad un modello economico produttivo all’insegna della giustizia sociale e del lavoro, grazie alla svolta green e alle indicazioni del Pnrr. Da domani parte la fase di ascolto della nostra comunità e poi la realizzazione del più grande piano di investimenti della storia della nostra Regione”.

LEODORI: ORA IL RILANCIO DEL TURISMO

Sulla stessa lunghezza d’onda il vicepresidente Daniele Leodori: “Intraprendiamo un cammino per portare avanti il rilancio economico della nostra Regione”, ha ricostruito Askanews, “a seguito della pandemia. La parte del Pnrr e degli investimenti strutturali 2021-27 costituiscono una occasione unica che non dobbiamo sprecare. Dobbiamo immaginare una Regione che sia innovativa e che guardi al rilancio delle attività produttive e a un settore in enorme difficoltà come il turismo. Il tutto guidato dalla necessità di tenere insieme la società”.