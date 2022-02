MENTANA – Sanremo, il relax dei vip nelle mani di Monika Ostrowska

Si è conclusa la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 e tutti gli artisti e lo staff sono ormai tornati a casa. Anche Monika Ostrowska, l’operatrice olistica della spa del festival, ha fatto ritorno nella sua Mentana dopo la kermesse musicale.

Monika è stata una delle operatrici olistiche della spa più prestigiosa d’Italia: la luxury spa Somnia Aura Spa presso il Grand hotel Des Anglais. La spa dedicata agli artisti e ai personaggi dello spettacolo presenti nella città dei fiori. La Ostrowska ha fatto parte dello staff del Dream Massage®️ (una tecnica di massaggio certificata) capitanato dal Maestro Stefano Serra, spa manager di fama internazionale.

La settimana sanremese è stata la fase finale sul campo per completare il Master di “Massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi”. Un’avventura che ha superato le aspettative, in una spa attiva h24 a completa disposizione dell’entourage sanremese.

Monika ha vissuto questa esperienza come un momento di altissima formazione, mettendo in campo tutte le sue competenze e la sua voglia di imparare. Ha rubato con gli occhi ai migliori maestri del settore e ha poi messo in opera tutte le capacità acquisite, riscuotendo grande successo da parte degli ospiti della spa.

Enzo Campagnoli, il direttore d’orchestra di Michele Bravi a Sanremo 2022 dopo aver vissuto la spa targata Dream Massage®️ ha testualmente scritto a Monika: “Ancora una volta esco da qui rilassato nell’anima. Monika una vera ARTISTA del massaggio Dream”.

Ora il festival dei Sogni è terminato, ma l’impegno e la passione che Monika mette nel suo lavoro sono sempre più in crescita. Monika è pronta a continuare a sognare, ancora più forte, ancora con maggiore specializzazione in un Dream Massage che non può e non deve finire a Sanremo.

Dello staff del Dream Massage nella Spa più prestigiosa d’Italia ha fatto parte anche Silvia Ghidoni, nata e cresciuta a Guidonia, 51 anni, massaggiatrice ufficiale della Polisportiva Collefiorito Calcio, due volte campionessa mondiale di massaggio.