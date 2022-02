Lunedì i funerali dell’avvocato Francesco Pandolfi

Si è spento all’età di 47 anni, Francesco Pandolfi, ex consigliere comunale e comandante della Polizia Locale di Fonte Nuova. I funerali si svolgeranno domani, lunedì 21 febbraio, alle ore 14.30, presso la Chiesa Santa Maria degli Angeli a Casali di Mentana.

Appartenente a una storica famiglia mentanese, era il figlio di “Mazzino”, comandante dei vigili di Mentana per tanti anni. Aveva seguito le orme del padre durante l’amministrazione Vittori a Fonte Nuova. Finita quest’esperienza aveva scelto di dedicarsi alla professione di avvocato, specializzato in cause civili e amministrative. Recentemente aveva condiviso lo studio con l’amico avvocato amico Pericle Calvaresi di Monterotondo.

Apprezzato a livello professionale e umano, era sempre disponibile per aiutare i più deboli. Appassionato di politica aveva svolto da giovanissimo il ruolo di consigliere comunale durante il primo mandato Di Buò, prima esperienza per la politica di Fonte Nuova, dopo la divisione con Mentana. Socialista nell’animo, era vicino alle posizioni del centrosinistra. Nonostante le tante richieste, però, aveva scelto di non rientare più nell’agone politico, limitandosi a dispensare qualche consiglio agli amici che glielo chiedevano.

Si è spento a causa di un male incurabile. Lascia la moglie e due figli.