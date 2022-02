GUIDONIA – Carnevale, domenica è “Festa in maschera”

L’ultima sfilata c’era stata il 27 febbraio 2020 con le strade inondate dai colori e dall’entusiasmo, dalla voglia di ballare di migliaia di persone intorno ai carri, ma soprattutto dagli sguardi affascinati dei bambini. Era la 40esima edizione del Carnevale di Guidonia, pochi giorni dopo – l’8 marzo 2020 – scattò il Lock Down e nel 2021 non ci furono manifestazioni per prevenire il contagio da Coronavirus.

Domenica prossima 27 febbraio – a distanza di due anni esatti dal tradizionale falò del carro di Re Carnevale – torna la festa più colorata dell’anno a Guidonia Montecelio. Oggi, lunedì 21 febbraio, il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet ha concesso al Comitato per il Carnevale l’utilizzo di piazza Giamo Matteotti per lo svolgimento dell’evento “Festa in Maschera”.

L’iniziativa organizzata dal Comitato presieduto da Gianni Bracchitta inizia alle ore 15, ma sarà un evento dedicato esclusivamente ai bambini con dolci e musica. Al centro della piazza un solo carro, quello di Goldrake Ufo Robot della 40esima edizione, per colorare l’iniziativa. Insomma, per la 41esima edizione nessuna sfilata, soltanto un momento di svago in maschera per i più piccoli.

L’organizzazione si impegna al rispetto di tutte le misure di prevenzione anti-Covid per contenere il rischio di contagio.