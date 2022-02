Mentana – “Maschere…e mascherine” in biblioteca

“Maschere e …. mascherine”: letture animate e laboratorio di pittura per festeggiare il Carnevale. E’ l’appuntamento ideato per i più piccoli, bambini trai 6 e i 10 anni, a Mentana per festeggiare in maniera divertente e istruttiva la festa dei coriandoli. L’appuntamento è stato fissato per giovedì 24 febbraio nella biblioteca comunale Carlo Magno. Sono previsti tre turni di attività: ore 15, 16 e 17

Prenotazione obbligatoria entro il 23 febbraio scrivendo a cultura@cittadimentana.it

