GUIDONIA – Albuccione bonificato, ci pensano i ragazzi del quartiere

Si erano dati appuntamento in dieci, si sono ritrovati in trenta con scope, palette, decespugliatori e sacchi. Così ieri mattina, domenica 20 febbraio, i ragazzi dell’Albuccione hanno bonificato da sterpaglie e rifiuti il quartiere alla periferia di Guidonia Montecelio.

L’iniziativa si è svolta in piazza Aldo Moro, il cuore di una borgata spesso alla ribalta della cronaca nera, dove i giovani sono stati protagonisti di un’iniziativa alla quale si sono uniti anche gli adulti.

“L’iniziativa di riqualificazione è nata tra lo spontaneo e l’organizzato – spiega Leandro Santarelli, promotore del progetto – Una decina di noi ragazzi ci eravamo dati appuntamento per ripulire la piazza principale del quartiere, ma quello che è seguito è stato del tutto inaspettato.

La cittadinanza ha risposto aggregandosi all’iniziativa e siamo arrivati a contare più di 30 persone, segno questo che i cittadini hanno voglia di cambiamento, di riqualificazione, di iniziativa e di “vita sociale”. E, se c’è bisogno di sporcarsi le mani, hanno tutta la voglia di farlo.

Era già previsto che quello di ieri non fosse l’unico appuntamento, ma vista la massiccia partecipazione all’iniziativa e le disponibilità ricevute dalle persone per azioni future, per tutti noi il desiderio di migliorare il quartiere diventa un dovere. Stiamo quindi pensando a future iniziative, simili e di tutt’altro genere, che possano coinvolgere ancora più persone”.