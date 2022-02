Nuovo look per i piccoli centri

Pioggia di fondi per i piccoli borghi del Nordest. La Regione Lazio ha individuato 53 paesi vincitori del bando “Un Paese Ci Vuole”. Per il nostro quadrante sono stati premiati con 40.000 euro a centro i comuni di Percile, Agosta, Affile, Cervara, Ciciliano, Ponzano, Nazzano e Arcinazzo. Con i fondi Percile realizzerà una Casa della cultura nei locali sottostanti al Palazzo comunale; Agosta riqualificherà piazza San Nicola, nel suo progetto invece Affile punta a recuperare una parte del centro storico vicino al fontanile, Cervara la scalinata della pace e Arcinazzo l’area archeologica e il relativo museo. A Ciciliano è stata ideata una nuova piazza con il rifacimento anche di una parte della pavimentazione in basaltine, mentre Nazzano creerà un parco e Ponzano trasformerà un immobile comunale in archivio storico.

Nella foto Cervara