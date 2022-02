GUIDONIA – Furti di ruote, altre tre auto “spogliate” – VIDEO

In tempi di crisi riecco le vecchie abitudini. Come negli anni ’70, da due settimane a Guidonia Montecelio sono tornati i ladri di ruote, disperati che nel cuore della notte prendono di mira le auto parcheggiate in strada e fanno man bassa di pezzi di ricambio.

L’ultima scorribanda è stata denunciata stamane, venerdì 25 febbraio, sul Gruppo Facebook Marcosimoneonline con tanto di fotografia di una berlina “spogliata” delle quattro ruote e lasciata sui blocchetti in via La Maddalena. Secondo il sito, nel mirino sarebbe finita anche una Smart bianca parcheggiata nei pressi di via Cornelio Nepote.

Un altro furto avvenuto nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio è stato segnalato invece sul Gruppo Facebook Sei di Marco Simone di Guidonia Montecelio se… da Sara P., proprietaria di una Fiat 500, anch’essa “spogliata” delle ruote.

Il fenomeno del furto di ruote a Guidonia Montecelio era stato segnalato per la prima volta dal quotidiano on line Tiburno.Tv lo scorso venerdì 18 febbraio. All’alba di una settimana fa i ladri avevano preso di mira una Renault in sosta in piazza Aldo Moro all’Albuccione e smontato i pezzi di una Renault, ma erano stati notati da un disabile: l’uomo intervenuto per sventare il furto era stato malmenato (Guarda il VIDEO).

All’alba di mercoledì 16 febbraio la stessa scena era stata scoperta all’interno di un’autoscuola lungo la via Tiburtina: in quel caso a restare senza ruote era stata la Fiat Punto per la guida dei disabili.