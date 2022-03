Tivoli – La parrocchia Madonna della fiducia si mobilita per l’Ucraina

La Parrocchia Madonna della Fiducia di Tivoli si mobilita per l’Ucraina. Per sabato 5 marzo, per l’intero pomeriggio, delle volontarie raccoglieranno beni da inviare a Kiev. Nella lista delle offerte lacci emostatici, bendaggi, antisettici, antibiotici, tute e camici chirurgici, barelle, coperte termine, medicine in particolare antinfiammatori, guanti monouso, flebo, detergenti. Tra gli altri beni di necessità richiesti: cibo in scatola (carne e pesce), prodotti a lunga scadenza, salumi sottovuoto, coperte, sacchi a pelo, lenzuola, pannolini per bambini.

Per donazioni economiche Iban della Chiesa Santa Sofia causale “Aiuto Ucraina” IT10B0503403239000000003649