ECOCENTRO COMUNALE MONTEROTONDO: AUMENTANO I MATERIALI CHE E’ POSSIBILE SMALTIRE

ECOCENTRO COMUNALE: CRESCONO GLI ACCESSI E AUMENTANO I MATERIALI CHE E’ POSSIBILE SMALTIRE.

Nel 2021, nonostante le problematiche relative alla pandemia, l’Ecocentro comunale APM ha fatto registrare un importante aumento degli accessi, e quindi dei relativi conferimenti, con un incremento del 20% degli stessi.

Siamo infatti passati da poco più di 10 mila accessi del 2020 a oltre 12 mila del 2021.

La gran parte degli accessi, quasi il 90 % di questi, sono di utenze domestiche, quindi di Cittadini di Monterotondo che dovendosi liberare di beni che non possono essere conferiti nell’ordinario servizio del “porta a porta” si recano presso l’Ecocentro per farlo.

Il restante 10% degli accesi è rappresentato da utenze non domestiche e quindi fondamentalmente imprenditoriali e commerciali.

Il trend di crescita si percepisce anche in questi primi mesi del 2022, valorizzato dall’ulteriore ampliamento dei codici dei materiali che è possibile conferire presso l’Ecocentro.

Da Ottobre 2021 è infatti possibile conferire presso la nostra struttura anche vernici, toner e cartucce di stampanti.

Gli orari di apertura, notevolmente ampliati durante la pandemia, offrono una disponibilità d’accesso che copre l’intero arco settimanale, ad eccezione della domenica:

• Dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 17:00 in orario invernale (dal 1 Ottobre al 31 Marzo)

• Dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 18:00 in orario estivo (dal 1 Aprile al 30 Settembre)

Prenotare un conferimento presso l’Ecocentro è semplice: dal sito www.apmmonterotondo.it,

direttamente dalla sua home page, cliccando sull’icona “Prenota accesso Ecocentro”, dopo essersi registrarti, si può scegliere il giorno e l’ora in cui si è più comodi per recarsi nella struttura di via Einstein 9 (zona Industriale).

Registrandosi secondo le suddette modalità, i Cittadini avranno modo di ottenere il loro appuntamento in modo molto rapido, spesso anche nella stessa giornata di prenotazione.

Il servizio è riservato ai cittadini residenti a Monterotondo ed offre la possibilità di due conferimenti mensili.

