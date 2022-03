Torrita Tiberina – Oggi il taglio del nastro dell’ambulatorio

Taglio del nastro oggi a Torrita Tiberina del primo ambulatorio di prossimità. La cerimonia inaugurale si terrà presso il Castello baronale. L’ambulatorio è stato allestito in via Trieste e sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 13. Le prestazioni offerte: prelievi, terapie, misurazione della glicemia e parametri vitali come pressione, saturazione, frequenza cardiaca, ma anche meducazioni, fasciature, tutte le vaccinazioni, consulenze ostetriche e prestazioni socio sanitarie.

Per l’accesso (tranne che per le vaccinazioni) sarà necessaria la prescrizione del medico di famiglia. Le prestazioni – fanno sapere dalla Asl – possono essere regolarizzate al Cup, allestito negli uffici dell’ambulatorio, con pagamento tramite Pos per i non esenti.

Presenti all’inaugurazione il sindaco di Torrita Rita Colafigli, il direttore generale della Asl Cristina Matranga , il direttore del consorzio Federico Conte e il consigliere regionale componente della Commissione Sanità Emiliano Minnucci.