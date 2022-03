TIVOLI – Rifiuti in fiamme, rogo tossico al campo rom

Non è la prima volta e, probabilmente, non sarà l’ultima. All’alba di oggi, lunedì 7 marzo, un’enorme quantità di rifiuti di vario genere è andata in fiamme all’interno del campo nomadi di via dei Bagni Vecchi, un lembo di terra di proprietà del Comune di Tivoli che separa la frazione di Tivoli Terme da Villalba di Guidonia.

Secondo una nota dei vigili del fuoco, alle ore 3,29 sul posto sono state inviate una squadra con in supporto un’autobotte dal distaccamento dei pompieri di Villa Adriana.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. In questo momento i soccorritori stanno ancora provvedendo all’estinzione delle fiamme per poi eseguire la bonifica dell’aerea interessata tramite l’utilizzo di una pala meccanica messo a disposizione dal comune di Tivoli.